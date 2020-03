Siracusa, ieri ultimi sei arrivi in stazione: stop ai collegamenti

Sono scese sei persone, ieri sera, dal treno proveniente da Roma. Ad aspettare i passeggeri alla stazione di Siracusa c'erano i controlli della Polizia municipale e Polizia ferroviaria.

Tutti hanno consegnato alle Forze dell'Ordine le autocertificazioni che saranno controllate. Per loro, e per i loro conviventi, è stata disposta la quarantena domiciliare.

Queste 6 persone si aggiungono alle 32 che sono arrivate nel fine settimana da Roma e Milano.

Quello di ieri sera è l'ultimo arrivo del decreto ministeriale che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus".