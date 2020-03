Coronavirus, l'Europa si blinda: adottate misure per bloccare i contagi

La crescita dei contagi in Europa è stata tra i temi al centro della videoconferenza dei leader del G7.

Ieri sera è stato il presidente francese Emmanuel Macron ad annunciare che la chiusura scatterà da oggi a mezzogiorno. Centomila agenti tra poliziotti e gendarmi verranno dispiegati in Francia per piazzarsi ai posti di blocco fissi e mobili.

Dopo Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, Polonia, Lituania e Germania, anche la Spagna ha sigillato i suoi confini: è il secondo Paese più colpito in Europa, con oltre 9.000 contagi e 300 morti.

Non va meglio in Germania, dove gli esperti sanitari hanno confermato che i casi "crescono piuttosto velocemente".

Cresce l'allarme anche in Gran Bretagna: il brusco aumento delle infezioni da Covid-19 ha convinto Boris Johnson ad abbandonare la linea dell'attendismo, raccomandando lo stop di tutti i viaggi non necessari, il lavoro da casa e la rinuncia ai contatti sociali.

Misure draconiane sulla falsariga italiana sono state adottate in Svizzera.

Negli Stati Uniti New York e Los Angeles si fermeranno, con lo stop a scuole, bar, ristoranti, cinema e alla Statua della Libertà. Anche a Washington si resterà a casa e Las Vegas ha chiuso i casinò, mentre in New Jersey è scattato il coprifuoco. La città di San Francisco ha ordinato ai residenti di restare a casa per le prossime tre settimane e il più possibile lontano dalle altre persone.