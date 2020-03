Noto, raccolta differenziata: i rifiuti dovranno essere conferiti in un doppio sacco no nei mastelli

“Stop ai rifiuti conferiti attraverso i tradizionali mastelli, da oggi bisognerà utilizzare un doppio sacchetto di plastica. Il calendario di raccolta differenziata con il sistema “porta a porta” resta quello in vigore”. Lo dichiara il sindaco Corrado Bonfanti dopo aver disposto, poco fa, alcune modifiche allo svolgimento della raccolta dei rifiuti in città.

“Considerata l’emergenza Coronavirus e per rispettare le migliori condizioni igienico-sanitarie e tutelare la salute degli operatori ecologici e dei concittadini - aggiunge Bonfanti - ho disposto che fino a sabato 28 marzo i rifiuti vadano conferiti in un doppio sacco di plastica rispettando il tradizionale calendario della raccolta “porta a porta” e non attraverso i consueti mastelli suddivisi per colore e per tipologia di rifiuto”.

“Devo sottolineare - conclude il sindaco - il grande senso del dovere e la grande collaborazione di tutto il personale della Roma Costruzioni, al quale va la mia riconoscenza e apprezzamento”.