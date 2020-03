C'è il primo caso di Coronavirus a Carlentini. Si tratta di un uomo di mezza età, risultato positivo al tampone. L'uomo sarebbe entrato in contatto, in un'occasione, con un'altra persona che solo successivamente al loro incontro si è scoperta positiva al Covid 19.

L'uomo accusa sintomi influenzali. Al momento si trova in isolamento domiciliare. Prese le precauzioni necessarie anche per le persone più vicine.