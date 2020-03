Siracusa, medico positivo al Coronavirus: all'Umberto I chiuso un intero reparto

E' stato chiuso un intero reparto, quello di cardiologia, all'Ospedale Umberto I di Siracusa, dopo aver accertato la positività di un medico al Coronavirus. A confermarlo sono fonti vicine all'Asp.

Si è ricostruita la mappa dei contatti stretti su cui si è proceduto con le misure previste di controllo e di sorveglianza. Nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi i protocolli previsti per i pazienti ed al momento sono sospesi nuovi ricoveri pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze.

Le condizioni di salute del medico non destano particolare preoccupazione. L'uomo si trova ricoverato.

Tutto il personale medico e sanitario che, inevitabilmente, ha avuto contatti con il medico è stato sottoposto a quarantena per 14 giorni. Isolati anche i parenti del medico.

Effettuati tamponi a medici, infermieri, pazienti e personale sanitario.