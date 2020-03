Siracusa, Comitato Scuole Sicure: "Utilizzare l'Ostello della Gioventù per quarantena assistita e vigilata"

Utilizzare l'Ostello della Gioventù come edificio per una quarantena assistita e vigilata. Questa l'idea del Comitato Scuole Sicure di Siracusa ai tempi dell'emergenza Coronavirus. La struttura dispone di 50 posti.

"Pensiamo a tutte quelle persone- spiega il direttivo formato da Angelo Troia, Gianluca Belviso, Giovanni Andronico e Rino Mulè- che saranno contagiate e non sono in condizioni di curarsi autonomamente, a loro o a quanti oggi si trovano in strada, o in casa con un anziano che non vogliono compromettere. Speriamo che la nostra proposta venga tenuta in considerazione”.