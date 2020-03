Siracusa, prorogate al 30 giugno le scadenze per l'esenzione del ticket per reddito e per piani terapeutici

Prorogate fino al 30 giugno la scadenza per l’esenzione ticket per reddito, in scadenza il 31 marzo, e i piani terapeutici relativi a farmaci e presidi.

Lo ha disposto l’assessorato regionale alla Salute della Regione siciliana tra le misure adottate nell’ambito delle iniziative di contenimento per l’emergenza nazionale Coronavirus per limitare l’accesso degli utenti alle strutture sanitarie.

Per qualsiasi chiarimento o necessità sui due servizi è disponibile il numero telefonico 0931 484373 e caselle mail dedicate distinte per aree distrettuali.