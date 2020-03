Noto, il sindaco conferma: sono due i casi di Coronavirus

Salgono a due i casi di Coronavirus accertati a Noto. A dirlo è il sindaco Corrado Bonfanti sui canali social. Entrambi, riferisce il primo cittadino, sono in buone condizioni, hanno trascorso bene la notte e respirano autonomamente.

Il secondo tampone positivo è arrivato nelle ultime ore. I due pazienti sono però ricoverati, ma non in rianimazione