Lentini, 24enne arrestato per lesioni personali

Dovrà rispondere di lesioni personali causate ad un uomo di 34 anni.

Per questo un giovane di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Lentini.

In particolare il 24enne, al culmine di reiterati comportamenti vessatori, per motivi ancora al vaglio dei militari dell'Arma, avrebbe aggredito con un grosso coltello da cucina (taglia pane) il 34enne, procurandogli lesioni ad un braccio.