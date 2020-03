Coronavirus, Borse a picco ovunque: Milano a -7%

Le principali borse europee temono il contagio da coronavirus, dopo che misure restrittive sono state adottate anche da altri Governi al di là delle Alpi. Parigi (-9,5%) è la peggiore, preceduta da Madrid (-8,9%), Francoforte (-8%) e Londra (-7,7%), con Milano a -7%. Borse in picchiata in Asia e Pacifico.

Lo spread tra Btp e Bund torna sotto la soglia dei 250 punti a 247,5 punti base.

L'euro sale sui mercati valutari dopo il taglio del costo del denaro deciso ieri sera a sorpresa dalla Fed. La moneta unica guadagno lo 0,3% sul dollaro portandosi a 1,1147 ed è in rialzo anche nei confronti dello yen a 118,64 nonostante le misure di sostegno annunciate dalla Boj, giudicate insufficienti dai mercati.

Vola il prezzo dell'oro, che ha però poi perso spinta limitando i guadagni a +0,2%.