Sicilia blindata, firmato il decreto che blocca quasi tutti i collegamenti da e per l'Isola

Via libera dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, alla stretta sui collegamenti con la Siclia.

De Micheli a firmato nella notte il decreto che prevede la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia" per fronteggiare l'emergenza coronavirus".

Lo annuncia il Mit in una nota, spiegando che è invece regolare il trasporto merci. Le persone possono viaggiare via mare sullo Stretto solo "per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità".

Questa decisione fa seguito ad una precisa richiesta del Governo regionale: l’accordo tra Musumeci e la ministra prevede la sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo-Catania; il blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Sollecitati controlli sanitari più serrati su passeggeri in arrivo e conducenti di mezzi che trasportano merci.