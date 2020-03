Coronavirus, avviata raccolta fondi per le Asp della Sicilia orientale

Una raccolta fondi da destinare alle Asp della Sicilia orientale per dotare gli ospedali del materiale sanitario necessario per affrontare l’emergenza del Coronavirus. L’iniziativa è stata avviata da Promoter Group spa e destinata a cinque Asp (Catania, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa). L’iniziativa è partita da Vittoria.

La campagna di solidarietà per l’emergenza Covid-19 è stata attivata su questa piattaforma: https://gf.me/u/xq3uxc. Si può donare anche in forma anonima.

Le donazioni saranno convogliate in misura eguale verso l'area del Sud-Est:

• ASP 7 Ragusa

• ASP 2 Caltanissetta

• ASP 8 Siracusa

• ASP 3 Catania

• ASP 1 Agrigento

È stata fissata una soglia minima, che si spera di superare.