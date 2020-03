Siracusa, continuano le operazioni di sanificazione in città

Continuano le operazioni di sanificazione nelle strade siracusane. Questa notte, con il supporto della ditta Tekra, operazioni in via Biancavilla, Adrano, Bronte, Acireale, Ramacca, viale comuni, Sant'Orsola, Mascalucia, Paternò, via immordini, via lentini, viale S. Panagia, via Augusta.

A darne notizia è l'assessore all'Igiene urbana, Andrea Buccheri