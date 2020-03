Siracusa, corso per Guide turistiche: al via le lezioni on-line

Corsi online per guide turistiche, L'iniziativa, dell'Unesco, comincerà domani, 17 marzo. Al Corso si sono iscritte 198 Guide accreditate su 200 posti disponibili.

Le lezioni si svolgeranno in due parti. La prima in streaming, su piattaforma digitale interattiva, a cura della Società “Alcantara”, incaricata della pianificazione e funzionamento del Corso. La piattaforma sarà accessibile in diretta da tutti gli iscritti. La seconda parte del Corso, per come già previsto, si svolgerà a novembre, con lezioni frontali. Il Corso di educazione al patrimonio culturale è rivolto alle Guide turistiche accreditate.

La prima parte comprende i seguenti moduli:

“Villa romana del Casale di Piazza Armerina”, “Storia della Sicilia ebraica”, “Accessibilità”, “Educazione al Patrimonio”. La seconda parte del Corso verterà su “Lineamenti di Archeologia”, “I Paesaggi Culturali”, “Lineamenti di Storia”, “Storia dell’Arte, Pittura, scultura. Val di Noto e Siracusa”, “Storia dell’Architettura dal XIII al XX secolo. Val di Noto e Siracusa”, “Il codice dei Beni culturali; l'Agenzia Unesco; i siti Unesco in Sicilia; struttura e funzioni amministrative”, “Economia del Turismo”. Uno spazio sarà dedicato ad incontrare i Direttori dei Parchi Siti UNESCO”.