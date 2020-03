Siracusa, sorpresi fuori casa senza giustificato motivo: 6 denunciati

Controlli capillari da parte della Polizia sui comportamenti sociali previsti dalle direttive impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Solo a Siracusa gli agenti delle Volanti hanno denunciato 6 persone sorprese in strada senza un giustificato motivo. In tutta la provincia la Polizia di Stato ha denunciato complessivamente, per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità, 11 persone.

La Questura ricorda a tutti che rimanere in casa è un obbligo e che si può uscire solamente per i motivi previsti dai decreti per il contenimento sanitario, ovvero lavoro, salute o altri documentati e non differibili motivi.