Ancora controlli alla stazione di Siracusa, ieri sera posti in quarantena 13 passeggeri scesi dai vagoni

Altri due treni, provenienti da Roma, sono arrivati ieri pomeriggio alla stazione di Siracusa. Dai vagoni sono scesi in tutto 13 passeggeri. Ad aspettare i passeggeri alla stazione di Siracusa c'erano i controlli della Polizia municipale e Polizia ferroviaria.

Tutti hanno consegnato alle Forze dell'Ordine le autocertificazioni che saranno controllate. Per loro, e per i loro conviventi, è stata disposta la quarantena domiciliare.

Queste 13 persone si aggiungono alle 19 che sono arrivate sabato sera da Roma e Milano.

E' di ieri la notizia che Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, ha chiesto l'esercito per isolare il più possibile la Sicilia e controllare gli ingressi.

di Oriana Gionfriddo