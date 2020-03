Siracusa, anche un indirizzo e mail per comunicare con il dipartimento prevenzione dell'Asp

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Siracusa oltre al numero telefonico del call center 0931 484980 ha istituito un indirizzo di posta elettronica dedicato siracusacoronavirus@asp.sr.it al quale è possibile scrivere per qualsiasi informazione o comunicazione in ordine all'emergenza coronavirus.

Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it dove ha l'obbligo di registrarsi chiunque sia rientrato in Sicilia, o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

La direzione aziendale inoltre raccomanda ai cittadini di stare a casa e di avvalersi per necessità di servizi di sportello dei contatti telefoni e di posta elettronica reperibili per ogni servizio nel sito internet dell'Azienda www.asp.sr.it.