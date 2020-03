Siracusa, controlli della Polizia municipale: un denunciato

Quattordici negozi controllati e 235 persone, una delle quali denunciata per violazione dell'articolo 650 del codice penale.

E' il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia municipale per far rispettare i provvedimenti del governo nazionale e delle amministrazioni regionale e comunale contro la diffusione del coronavirus, cntrolli disposti dal comandante del Corpo, Enzo Miccoli, in raccordo con l'assessore Andrea Buccheri.

I controlli si sono concentrati soprattutto agli ingressi della città, ma anche nella zona della stazione ferroviaria, compresi i varchi di corso Gelone e via Reno. Ieri sono stati intercettati 25 viaggiatori scesi dai treni provenienti da Milano e Roma ed è stato verificato il possesso delle autocertificazioni.

“Gli agenti della Munipale – spiega l'assessore Buccheri – oltre alle autocertificazioni, stanno controllando che passeggeri dichiarino l'indirizzo in cui intendono trascorrere il periodo di quarantena utilizzando l'apposito format fornito dalla Regione siciliana”.

La Polizia municipale è intervenuta stamattina anche lungo la pista ciclabile avvisando i presenti di non creare assembramenti e ricordando la regola generale di non uscire di casa.

“Anche se la circolare del Viminale – aggiunge l'assessore Buccheri – conferma la possibilità di fare attività sportiva, è chiaro che il senso è inteso come una attività sportiva individuale e solitaria.