Siracusa, sassaiola contro la Protezione civile: la solidarietà dell'assessore Genovesi

"Totale solidarietà agli uomini e alle donne della Protezione civile che ieri sono stati vittime di una sassaiola mentre svolgevano il loro servizio”. A dichiararlo è l’assessore alla Protezione civile del Comune di Siracusa, Giusy Genovesi.

“Episodi del genere – prosegue l'assessore – non possono essere tollerati e auspico che le forze dell’ordine possano scovare i responsabili di un atto vile e pericoloso che non ha causato feriti ma ha danneggiato un mezzo di trasporto adibito alle comunicazioni alla cittadinanza e interrotto un servizio di pubblica utilità".

L'assessore conclude ringraziando l’ufficio della Protezione civile comunale e tutti i volontari che dal 26 febbraio, giorno in cui l'amministrazione ha attivato il Coc.