Siracusa, “Vicini agli anziani…anche a distanza”: rete online a sostegno degli anziani

Una pagina Facebook e una linea whatsapp dedicata su tutto il territorio provinciale. Così, Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil Siracusa, si mobilitano per garantire assistenza e sostegno ai pensionati. “Vicini agli anziani…anche a distanza”, è una campagna di solidarietà e prevenzione che il sindacato unitario vuole estendere su tutto il territorio provinciale.

“Ci attrezziamo per essere, ancora una volta, sindacato del cambiamento – affermano i segretari Tranchina, Polizzi, Adamo e Lantieri – La difficoltà nell’emergenza deve essere affrontata con partecipazione e disponibilità verso gli altri. Gli anziani, in questa fase, soprattutto quelli che vivono da soli, sono i soggetti maggiormente a rischio e che dobbiamo tutelare. La nostra iniziativa - concludono - intende ripetere, pur con tutte le differenze del caso, quanto sta avvenendo con la didattica a distanza o con il telelavoro di alcune aziende.”