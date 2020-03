Siracusa, coronavirus: chiusi i parchi cittadini

Ordinanza di chiusura dei parchi di Siracusa. Lo ha disposto il sindaco Italia che ha deciso per la chiusura dei parchi comunali recintati e ad accesso regolamentato in coerenza con il decreto della Presidenza del consiglio dei ministri dell'11 marzo, per contenere la diffusione del corononavirus limitando la possibilità di aggregazione della persone. Il provvedimento ha durata fino al 25 marzo.

Questo l'elenco dei parchi: Foro siracusano (Villini); giardino dei Marinaretti; parco giochi “Corrado Cartia” (piazza Adda); parco Donne vittime di violenza (via Ramacca); parco Robinson di via Madre Teresa di Calcutta; parco Robinson di via Algeri; parco di via Grottasanta, presso la biblioteca; parco di via Ozanam; parco di via Padova.

I trasgressori saranno puniti con una sanziona amministrativa da 25 a 500 euro (con la possibilità di ridurla a 100 euro), e saranno denunciati.