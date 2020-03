Sortino, il sindaco Parlato: "Esito negativo del tampone su un uomo"

Esito negativo del tampone effettuato sull’uomo di Sortino, congiunto dell'80enne deceduto.

A darne l'annuncio sui social il sindaco, Vincenzo Parlato, infuriato per le voci sulla positività dell'uomo che che erano circolate insistentemente e che avevano messo in subbuglio un intero paese.

"Negativo - ha detto ancora il sindaco - il tampone eseguito su una parrucchiera. Occorre sempre tenere presente - ha concluso - il momento delicato per chi vive l’attesa, per chi ha frequentato queste persone".

Il primo cittadino, infine, ha ribadito ai suoi concittadini, l'invito a rispettare quanto previsto dal Decreto del ministero per contenere il contagio da Coronavirus.