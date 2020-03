Città Giardino, coppia siracusana arrestata per tentata rapina in concorso

Due siracusani arrestati dai Carabinieri a Priolo per tentata rapina in concorso, messa a segno lungo una strada di Città Giardino ai danni di un 34enne.

In manette sono finiti due malviventi, Isabella Campisi, 47 anni, e Cristian Gennuso 40 anni, entrambi già conosciuti ai Carabinieri.

I due, secondo quanto riferito da Carabinieri, sono riusciti a far fermare l’autovettura della vittima simulando di aver necessità di un passaggio e durante il colloquio con il conducente, che non ha acconsentito alla richiesta, la donna sarebbe riuscita ad impossessarsi di un borsone da viaggio che si trovava su un sedile dell'auto.

Il conducente, dopo essere ripartito, si è accorto del furto subìto è tornato indietro ingaggiando con i due un’accesa discussione, durante la quale sarebbe stato violentemente aggredito dalla coppia. L’uomo aveva casualmente in macchina un fucile a piombini da “soft air”, regolarmente detenuto, e dopo averlo imbracciato ha fatto fuoco, colpendo Gennuso in più parti del corpo.

Per lui il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell'Umberto I” di Siracusa, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di trenta giorni. Anche la vittima della tentata rapina ha riportato varie ferite ed escoriazioni in varie parti del corpo.

La coppia è stata arrestata per tentata rapina in concorso, e denunciata per violazione dei provvedimenti dell’Autorità, considerato che si trovavano fuori dalla loro abitazione senza motivo lecito. La donna è stata condotta presso la casa circondariale "Piazza Lanza” di Catania e Gennuso è stato ristretto ai domiciliari

Il borsone è stato ritrovato vicino alla zona dove era avvenuto lo scontro, lanciata al di là di una recinzione.

A vaglio degli inquirenti la posizione del conducente del mezzo che valuteranno eventuali responsabilità connesse al reato di lesioni personali.