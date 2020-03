Siracusa e Ferla, una palestra aperta e un tabaccaio che somministrava caffè

Aperta nonostante il divieto imposto dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus: si tratta di una palestra del quartiere di Grottasanta, a Siracusa, trovata in piena attività, nonostante il divieto.

Il proprietario della società sportiva, e tutte le persone che vi si stavano allenando all’interno, circa una decina, sono stati denunciati.

Contestualmente è stata avviata la richiesta di chiusura per l’attività.

A Ferla un tabaccaio, approfittando dell’attuale chiusura dei bar, somministrava caffè ai clienti, preparandolo con una macchinetta appositamente installata. L'uomo è stato denunciato.