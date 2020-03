Siracusa, in barba alle regole anti contagio in tanti si recano alla pista ciclabile: controlli della municipale

L'emergenza coronavirus e tutti gli appelli a restare a casa sembrano non fare effetto su tutti. C'è ancora chi, infatti, continua a recarsi in gruppo alla pista ciclabile in assoluto spregio delle norme e delle regole imposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Come mostrano le foto non si tratta di poche persone e questo induce a pensare che diverse persone non hanno ancora compreso la serietà del momento e l'importanza del rispetto delle regole che servono a contrastare il dilagare del contagio.

Consci di questa situazione, intanto, i controlli della Polizia municipale si sono estesi anche a quest'area, che, complice il bel tempo, potrebbe diventare meta, soprattutto oggi di diversi siracusani.