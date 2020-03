Controlli della Polizia: in tutta la provincia di Siracusa 11 denunciati

Prosegue in modo capillare l'opera di vigilanza e prevenzione dei comportamenti sociali previsti dalle direttive impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ieri, nel solo capoluogo, sono state denunciate 9 persone sorprese in strada senza un giustificato motivo. In tutta la provincia la Polizia di Stato ha denunciato complessivamente, per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità, 11 persone.

A Marzamemi, è stato denunciato un uomo che teneva aperto un negozio di abbigliamento.

La Questura ricorda a tutti che rimanere in casa è un obbligo e che si può uscire solamente per i motivi previsti dai decreti per il contenimento sanitario, ovvero lavoro, salute o altri documentati e non differibili motivi.