Siracusa, città presidiata: accertamenti per chi è in quarantena

La città di Siracusa presidiata giorno e notte dalle forze dell'ordine e dalla Polizia municipale.

"Da ieri - fa sapere il sindaco Francesco Italia - sono stati istituiti controlli comunali serrati, oltre quelli sanitari già effettuati a Messina dalla Regione, per chi arriva a Siracusa in treno. Ribadirò ogni giorno di effettuare sempre più verifiche di accertamento a tutti coloro che nelle ultime settimane sono in quarantena in città perché rientrati in Sicilia da altre zone d'Italia e del mondo".