Siracusa, appello della Caritas: "Abbiamo bisogno urgente di volontari"

L'appello lanciato sui social da padre Marco Tarascio, per la Caritas, è di quelli che necessitano di risposte veloci e i persone di buona volontà.

"Abbiamo bisogno di volontari (specialmente cuochi) al fine di garantire i servizi essenziali di somministrazione e consegna pasti a persone senza dimora e/o in condizione di estrema difficoltà presso la Mensa Storica di Via Nome di Gesù n.1 ad Ortigia.

Per ricevere ulteriori informazioni ed offrire aiuto in tal senso, è possibile contattare i seguenti numeri:

- 342/3924044

- 320/0359124

- 392/3338747

- 391/4169193