Coronavirus, prende forma la rete di strutture sanitarie dedicata ai pazienti del Covid-19 in provincia di Siracusa

Anche in provincia di Siracusa si sta organizzando la rete di strutture sanitarie che saranno destinate ai si sta procedendo alla ramificazione di una rete dedicata al Covid- 19.

Saranno implementati i posti di rianimazione presenti nei presidi ospedalieri di Avola, Lentini e Siracusa. All'ospedale Umberto I° del capoluogo la palazzina distaccata entrerà in attività il 23 marzo al termine delle opere di ristrutturazione, con 18 posti per malati Covid-19 e in un altro piano 18 posti riservati a malattie infettive che all’occorrenza possono essere destinati a pazienti contagiati. Nei locali in disuso dei presidi di Augusta e di Noto si sta procedendo ad individuare dei Covid center destinati a due diverse tipologie di pazienti: con sintomatologia meno acuta oppure più critica e che di conseguenza necessitano di assistenza con ventilatore e monitor. Per permettere il pieno funzionamento di tutte le strutture e i presidi, si sta provvedendo a reperire strumentazioni e a reclutare personale sanitario tramite un avviso straordinario.

“Si tratta di un rafforzamento e di una pianificazione di tutte le risorse della provincia - dichiara la deputata Rossana Cannata - che permetteranno di fronteggiare l’emergenza sanitaria in tutta la provincia: a sud con i presidi di Avola e Noto, al centro con il presidio Umberto I e il padiglione dedicato, e al nord con l’ospedale Lentini e quello di Augusta”.