Siracusa, due i treni arrivati oggi alla stazione: sono partiti da Roma e Milano. A terra circa 20 passeggeri

Sono in tutto 19 i passeggeri arrivati in giornata alla stazione di Siracusa. Ieri sera ennesima fuga dal Nord, ennesimo tentativo di tornare a casa ai tempi del Coronavirus.

Intorno alle ore 18 sono scesi dai vagoni in 7, dopo un viaggio durato 20 ore e cominciato ieri sera dalla stazione centrale di Milano. Poi, intorno alle 20, altri 12 sono scesi dal treno partito da Milano.

Ad aspettare i passeggeri alla stazione di Siracusa c'erano i controlli della Polizia municipale e Polizia ferroviaria.

Tutti hanno consegnato alle Forze dell'Ordine le autocertificazioni che saranno controllate. Per loro, e per i loro conviventi, è stata disposta la quarantena domiciliare.

Si tratta dell'ultimo treno notturno per Siracusa. Da adesso i treni notturni sono soppressi, nell'intento di limitare gli spostamenti.

di Oriana Gionfriddo