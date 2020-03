La fuga dal Nord termina a Siracusa, dal treno partito da Milano scesi circa 10 passeggeri: quarantena per tutti

Ingressi chiusi, stazione blindata: ai controlli della Polizia municipale e Polizia ferroviaria nessuno può scappare. Così Siracusa ha reagito all'ennesima fuga da Milano per raggiungere il Sud Italia, conclusa con un treno che ha fatto tappa a Messina e Catania per arrivare, dopo le 16, alla stazione dei treni di Siracusa.

Ieri sera altra scena di esodo che non ha certamente lascito indifferenti le istituzioni che hanno predisposto i controlli dei Vigili Urbani e della Polfer. Circa una decina i passeggeri scesi dai vagoni. Tutti hanno consegnato alle Forze dell'Ordine le autocertificazioni che saranno controllate. Per loro, e per i loro conviventi, è stata disposta la quarantena domiciliare.

Non finisce qua. In serata si attende un altro treno partito da Roma. Anche per quest'ultimi passeggeri sarà predisposta la quarantena.

di Oriana Gionfriddo