Treni, Ficara: "stop lunga percorrenza e altre rimodulazioni"

Interventi nella mobilità e rimodulazione nei treni da parte del Governo. A darne notizia è il parlamentare Paolo Ficara (M5s).

"Per ogni direttrice, viene assicurato il collegamento con almeno una coppia di treni e sono garantiti tutti i servizi essenziali. Potranno esserci altre rimodulazioni, in base alle esigenze di mobilità , come ad esempio l'annuncio che ha già fatto il MIT nella giornata di oggi: da questa sera non saranno più disponibili i treni notturni" - dice.

"Richiamiamo tutti al senso di responsabilità. Chi si è messo in viaggio in questi giorni e in queste notti, osservi rigorosamente le prescrizioni, limiti al massimo i contatti e soprattutto osservi i 14 giorni di autoisolamento. Lo faccia per la propria sicurezza ma soprattutto per quella degli altri, a cominciare dai propri cari. Stiamo chiedendo ai ministeri competenti di rafforzare i sistemi di controllo, di concerto con i presidenti di regione, le prefetture e le forze dell'ordine come disposto a Messina e Siracusa per tutti quelli in treno da nord verso sud. I sistemi di controllo vanno estesi anche a coloro che si spostano in auto, aereo o nave. L'obiettivo è quello di avere un monitoraggio costante anche del rispetto dell'autosisolamento".