Siracusa, un cerchio luminoso in cielo: lo scatto di Dario Giannobile

Questa mattina sul cielo di Siracusa, si è presentato uno tra gli spettacoli più affascinanti del cielo. A dirlo è il fotografo Dario Giannobile, che spiega: "Attorno al Sole si è formato un alone circolare che sembrava aver disegnato un grande occhio tra le nuvole. In realtà l’evento è ben noto alla comunità scientifica con il nome di Alone 22° ed è dovuto alla interazione dei raggi solari con i micro cristalli di ghiaccio che si formano nell’atmosfera.

Questa interazione crea un cerchio luminoso che assume anche le tenui sfumature dell’arcobaleno. Quest’ultima manifestazione accade perché le varie lunghezze d’onda della luce (che percepiamo come colori) interagiscono in modo diverso con i cristalli di ghiaccio.

Il fenomeno appartiene alla categoria delle fotometeore ovvero ad alcuni fenomeni legati all’interazione della luce con la nostra atmosfera di cui il più noto è senza dubbio l’arcobaleno"

"Di recente si è scoperto che il mito greco di Issione, un uomo condannato eternamente ad essere legato ad una ruota di fuoco, traeva spunto dal fenomeno dell’alone solare per l’appunto. -continua Giannobile - La ruota di Issione non è sfuggita all’occhio dell’astrofotografo Dario Giannobile che, recatosi sulla terrazza del proprio palazzo, ha immortalato il fenomeno. Dario racconta: “Avrei voluto recarmi in qualche località storica, magari anche semplicemente ad Ortigia per immortalare il fenomeno in Piazza Duomo, ma le restrizioni dovute al corona virus impediscono di muoversi liberamente. Questo non significa rinunciare alle proprie passioni e per tale motivo ho deciso comunque di scattare questa immagine e di incorniciare l’alone tra le antenne satellitari del palazzo suggerendo l’idea di essere sempre in ascolto dell’universo."