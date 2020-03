Accertato caso di Coronavirus a Noto, il sindaco: "Al Trigona 40 posti letto"

Un caso di Coronavirus accertato a Noto. A darne notizia è il sindaco Corrado Bonfanti, tramite i canali social.

Secondo quanto riferisce il primo cittadino, l'uomo si trova all'Umberto I, ma non in terapia intensiva.

Applicate le misure di sicurezza sui parenti, messi tutti in quarantena.

Inoltre, Bonfanti annuncia che: "Da lunedì saranno allestiti presso il Trigona circa 40 posti letto per i primi interventi destinati ai positivi di coronavirus e a seguire, non appena arrivano le forniture dei macchinari necessari, 3/4 posti di rianimazione per i casi più gravi"