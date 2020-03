Augusta, calci e pugni alla moglie: arrestato marito violento

Calci e pugni alla moglie convivente. I Carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 60enne pregiudicato di Augusta.

La violenza alla donna al culmine di una lite per futili motivi. La vittima è riuscita a chiamare i Carabinieri, che sono subito intervenuti sul posto dove, nonostante ciò, l’uomo ha continuato ad inveire e minacciare la donna.

L'uomo è stato arrestato, mentre la donna è stata ricoverata presso il nosocomio megarese per le contusioni riportate.