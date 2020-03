Siracusa, mascherine non confermi agli standard di sicurezza: denunciato un venditore

Vendeva mascherine non confermi agli standard di sicurezza. Per tale motivo un venditore è stato denunciato dagli agenti della Polizia municipale, nell'ambito di controlli effettuati in sinergia con l'assessorato al ramo guidato da Andrea Buccheri.

Il negozio peraltro, che si trova nella zona Nord della città, non avrebbe dovuto aprire al pubblico nel rispetto delle norme previste dal Governo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

"Speculare adesso sulle paure dei cittadini – afferma l'assessore Buccheri – è doppiamente criminale. Raccomando, quindi, ai cittadini di rifornirsi di dispositivi muniti di marchio e certificazione che ne garantiscano qualità ed efficacia. Inoltre è ammirevole che la segnalazione sia giunta direttamente dalla popolazione: la collaborazione i cittadini e forze di polizia è fondamentale ed è di supporto a tutte le altre attività della Polizia municipale".

Complessivamente sono state controllate 188 persone di cui una denunciata per altri reati. Gli esercizi commerciali visitati sono stati 332 esercizi commerciali e in un caso sono state contestate violazioni amministrative.

Predisposti numerosi posti di controllo sul territorio comunale e agli ingressi della città (viale Scala Greca - Targia; via Elorina - Ss115; via Necropoli del Fusco - Sp 14 Maremonti; viale Ermocrate - Ss124 Cimitero) per cercare di limitare il più possibile gli spostamenti.