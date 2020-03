Coronavirus, Catania: fuori casa per cercare erba da fumare: denunciati

"Siamo usciti di casa per acquistare dell''erba' da fumare...". Si sono giustificati così quattro uomini bloccati da una pattuglia di carabinieri vicino via Capo Passero, nel rione San Giovanni Galermo, una delle più noto 'piazze di spaccio' di Catania durante controlli eseguiti per fare rispettare il Decreto del presidente del consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. I quattro - un catanese di 19 anni, due belpassesi di 25 e 28 anni, e un misterbianchese di 26 anni - sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell'autorità da militari dell'Arma del nucleo Radiomobile del comando provinciale di Catania.