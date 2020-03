Emergenza Coronavirus, in strada senza un giustificato motivo: denunciate 22 persone nella provincia di Siracusa

Intensa e capillare l'attività della Polizia di Stato di Siracusa per verificare il rispetto delle norme previste per dal decreto ministeriale per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Solo capoluogo, nella giornata di ieri, i poliziotti hanno denunciato 11 persone sorprese in strada senza un giustificato motivo. In tutta la provincia la Polizia di Stato ha denunciato complessivamente, per non aver rispettato il provvedimento dell’autorità, 22 persone.

Inoltre, nella mattinata di ieri, i poliziotti hanno fatto cessare l’attività di un’associazione di categoria, che rappresenta il settore della pesca, in Ortigia.

La Questura che rimanere in casa è un obbligo