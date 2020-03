Fuga dal Nord, strapieno il treno Milano-Siracusa-Palermo

Altro assalto ai treni per fuggire dal Nord ieri sera. A darne notizia è Repubblica Milano. Pieni il Milano-Siracusa-Palermo delle 20,10 e, soprattutto il Milano-Lecce delle 20,50. Strapieni anche i notturni dei giorni scorsi, nel timore della soppressione di quel tipo di treno, come già successo per il Milano-Lecce delle 19,50.

Tutti in fila, distanti, impauriti, disposti a rischiare il contagio ma decisi a rientrare nel Mezzogiorno. Carenti le condizioni igieniche sui treni.