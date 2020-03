Coronavirus, Marziano chiede di incrementare gli Ospedali di Noto e Avola

Bisogna superare la legge Balduzzi e migliorare l'offerta sanitaria. Questa la richiesta di Bruno Marziano che chiede di attrezzare ancora di più gli ospedali di Noto e Avola.

"Oggi, per l’attuazione della legge Balduzzi , abbiamo non due ospedali razionalizzati ma due mezzi ospedali , non in grado di affrontare emergenze come questa ed alche altre sempre possibili. - dice Marziano - Quindi occorre potenziare sia Noto che Avola per raggiungere l’obiettivo di avere due “interi” e più efficaci ospedali".