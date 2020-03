Siracusa, chiusi gli uffici dei Vigili del fuoco

Chiusi gli uffici dei Vigili del fuoco di Siracusa, in relazione all’emergenza COVID19.

Per le pratiche urgenti la documentazione può essere trasmessa tramite mail alla pec del comando: com.siracusa@cert.vigilfuoco.it e per ogni eventuale richiesta e/o comunicazione gli uffici sono comunque raggiungibili telefonicamente ai seguenti numeri: Ufficio Prevenzione Incendi 0931 481920, Ufficio Vigilanza antincendi 0931 491958 e Ufficio Statistica e Rapporti di Intervento 0931 481950.