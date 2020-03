Siracusa, primo ricovero all'Umberto I per Coronavirus: è un uomo di Rosolini

Arriva oggi, all'indomani della notizia del potenziamento dei posti letto, la notizia del primo ricovero per Coronavirus all'Ospedale Umberto I di Siracusa.

Si tratta di un uomo originario di Rosolini, di circa 60 anni. Quest'ultimo è stato tradotto in rianimazione e sta ricevendo tutte le cure del caso.

I parenti del paziente sono già stati posti in isolamento domiciliare, mentre alle persone più vicine al ricoverato sono stati effettuati i primi tamponi, di cui si avrà notizia non prima di 24 ore.