Siracusa, raccolta sangue al centro comunale dell'Avis

Domenica 15 marzo la raccolta sangue verrà effettuata presso il centro di raccolta dell’Avis Comunale di Via Von Platen, 40 dalle 8 alle 12.

In questi giorni di emergenza l'Avis invita tutti i suoi donatori a ricorrere alla chiamata-convocazione programmata e quindi a prenotare al numero 0931.462019 la propria donazione anticipatamente al fine di regolare e scaglionare il numero di accessi.

Di seguito le raccomandazioni per i donatori:

1. Prima della donazione il potenziale donatore deve riferire al centro di raccolta se negli ultimi 14 giorni ha soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese;

2. Prima della donazione il potenziale donatore deve riferire al centro di raccolta se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con persone potenzialmente a rischio contagio;

3. Si invitano i potenziali donatori ad evitare di presentarsi ai centri di raccolta se non si è in buona salute e se si ha una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi ;

4. Si invitano i donatori a comunicare al centro di raccolta dove si è effettuata la donazione se nei giorni successivi all’accesso si siano registrati sintomi come aumento di temperatura o comunque sintomi influenzali.