Coronavirus, due pazienti risultati positivi ricoverati nella provincia di Siracusa

Ci sono anche due casi di malati di Coronavirus ricoverati negli ospedali della provincia di Siracusa. Questo il bilancio fornito dalla Regione siciliana alle ore 12 di oggi.

In tutta la provincia, invece, si contano cinque casi positivi, almeno fino all'aggiornamento di ieri, ma oggi, nel pomeriggio, i numeri potrebbero salire.

In tutta la Sicilia si contano 130 casi, ad oggi 15 in più rispetto a ieri.