Siracusa, Federfarma e Croce Rossa: accordo su consegna farmaci a domicilio

Stipulato l'accordo tra Federfarma e la Croce Rossa Italiana finalizzato per la consegna a domicilio dei farmaci. A darne notizia Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa: "Un servizio indispensabile che permetterà alle farmacie di non impiegare personale interno per le consegne, mantenendo così l’organico al completo”.

L’accordo prevede, previa richiesta del servizio al numero 800065510, il ritiro da parte di un volontario in uniforme CRI della ricetta presso il domicilio dell’assistito oppure, nei casi più gravi e straordinari, la trasmissione attraverso adeguate piattaforme elettroniche del Numero di Ricetta Elettronica che insieme al codice fiscale permetterà alla farmacia la stampa della ricetta; il volontario provvederà poi alla consegna dei farmaci a domicilio senza alcun costo aggiuntivo.

“Il servizio - è destinato alle persone sopra i 65 anni, non autosufficienti, affette da sintomi influenzali o febbre sopra i 37,5 gradi e in quarantena – prosegue Salvatore Caruso.

Intanto l’assessorato Regionale alla Salute ha autorizzato l’apertura della farmacie anche a battenti chiusi: “una buona notizia per tutti i farmacisti – conclude Salvatore Caruso – che adesso avranno uno strumento in più per tutelare la propria sicurezza mantenendo al contempo attivo un servizio essenziale per la cittadinanza”.