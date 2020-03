Siracusa, Articolo1: "Si garantisca la sicurezza a chi lavora nella zona industriale"

"Bisogna garantire a tutti i costi la salute anche di chi lavora nell’area industriale siracusana". Così intervengono dichiarano Pippo Zappulla e Antonino Landro, segretari regionale e provinciale di Articolouno.

I due esponenti ritengono necessario abbassare le produzioni, consentendo la presenza del personale indispensabile e utilizzando per tutti i lavoratori di ogni categoria gli ammortizzatori sociali necessari.

"Si consegnino, inoltre, a tutti i lavoratori, diretti e dell’indotto,- concludano i due esponenti di Art1 - i dispositivi di protezione individuali adeguati al contrasto del coronavirus e le direzioni di stabilimento mantengano, insieme ai tecnici della protezione civile e della sanità, in raccordo con le organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali, una cabina di regia capillare in grado di controllare e monitorare ogni evoluzione e necessità.

Le Imprese che non sono in grado di garantire gli standard di sicurezza, le procedure e i dpi per i lavoratori - concludono - sospendano l’attività".