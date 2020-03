Siracusa, Premio Elio Vittorini e Arnaldo Lombardi: approvata la proroga

Prolungato il termine per la presentazione delle candidature al Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e al Premio per l’editoria indipendente Arnaldo Lombardi è prorogato dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

La decisione al fine di rispettare le prescrizioni imposte dal recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contrasto alla diffusione del coronavirus.

Al fine, inoltre, di limitare al minimo ogni possibile disguido in relazione all’effettiva ricezione del materiale in concorso, le Case Editrici partecipanti ad entrambi i Premi dovranno comunicare via mail alla Segreteria organizzativa del Premio (premiovittorini@confcommercio.sr.it) e/o all’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo (associazionevittoriniquasimodo@gmail.com) l’avvenuto invio del plico.