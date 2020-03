Augusta, sventata piazza di spaccio organizzata anche dagli arresti domiciliari: arrestati in tre. VIDEO

Una piazza di spaccio, di marijuana e hashish, organizzata dagli arresti domiciliari. Questo il sistema portato alla luce della Polizia di Stato di Augusta che ha arrestato: Damiano Giuffrida 24 anni, già sottoposto ai domiciliari e soggetto dal quale sarebbe partita l'organizzazione dello spaccio portata avanti in concorso con Salvatore Barravecchia e Giovanni Ioranello. Le indagini sono partite dalle osservazioni effettuate che hanno portato ad accertare un grande flusso di giovani all’interno degli immobili del Giuffrida e del Barravecchia per poi rimanervi pochi minuti.

Diverse perquisizione in casa dei tre avrebbero portato al rinvenimento di modiche quantità di stupefacente.

Da qui gli inquirenti hanno ipotizzato un sistema messo in piedi dai tre che prevedeva un chiaro modus operandi, caratterizzato dalla detenzione di modica quantità di sostanze stupefacenti. I tre tradotti ai domiciliari