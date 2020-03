Siracusa, Cafeo: "Prosegua l'attività nella zona industriale"

La tempistica sull'esito dei tamponi sul coronavirus e la prosecuzione dell'attività nella zona industriale al centro di una nota del deputato regionale, Giovanni Cafeo.

“Nonostante i numeri dell’infezione non siano ad oggi paragonabili a quelli di altre realtà italiane purtroppo più colpite, come la Lombardia e il Veneto – prosegue l’On. Cafeo – la Sicilia vive la stessa identica situazione di tensione, aggravata dall’angoscia che un’attesa troppo elevata dell’esito dei tamponi provoca nella popolazione, a volte anche di 72 ore. Auspico che in attesa delle nuove versioni rapide del test, annunciate in questi giorni e in grado di fornire il risultato in 60 minuti, vengano coinvolte nell’esecuzione delle analisi anche le strutture private attrezzate che si aggiungerebbero così ai policlinici di Palermo e Catania”.

Sul prosieguo dell'attività nella zona industriale Cafeo annuncia l'avvio dell'elaborazione di una finanziaria regionale di emergenza: "Ascolteremo le istanze delle associazioni datoriali e dei sindacati - dchiara - ma al contempo auspico che il cuore produttivo della nostra provincia, la zona industriale, continui la produzione seppur nel pieno rispetto delle nuove direttive anti-contagio, se è il caso sospendendo o modificando alcune linee produttive ma evitando un blocco totale che produrrebbe danni incalcolabili”.

In conclusione la sollecitazione a potenziare la comunicazione legata all’intero sistema sanitario regionale, al fine di limitare il fenomeno delle fake news.