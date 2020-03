Noto, il sindaco chiede di potenziare l'Ospedale Trigona

Utilizzare l'Ospedale Trigona di Noto per la creazione di posti letto di terapia intensiva con ventilazione forzata per gestire eventuali casi più gravi di Coronavirus.

Questa la richiesta del sindaco Corrado Bonfanti avanzata all'Asp, il quale ha annunciato anche l'allestimento della tenda pre-triage

“Ritengo - dice il sindaco Bonfanti - lontano da ogni forma di strumentalizzazione ma con sincero spirito collaborativo, che la predisposizione strutturale di alcuni spazi del nostro ospedale, sale operatorie dismesse in primis, siano perfettamente aderenti alle necessità richieste dagli strumenti di rianimazione. La gravità della situazione sanitaria impone, ove possibile, interventi di acquisto dei soli macchinari e per la dotazione di medici ed infermieri, così come sta facendo l’assessorato regionale alla Salute. La situazione del Trigona è ideale e poco costosa: confido in una valutazione positiva da parte della Direzione Sanitaria, per il bene della zona sud della provincia di Siracusa ma con l’auspicio di non dover mai occupare quei posti di letto”.